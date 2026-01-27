Salerno, ausiliare del traffico minacciato da un parcheggiatore abusivo 

Un ausiliare del traffico è stato ripetutamente minacciato da un parcheggiatore abusivo in Piazza Casalbore a Salerno. A denunciare l’accaduto sono Filt Cgil e Fit Cisl che parlano di una situazione ormai intollerabile che continua a caratterizzare le aree di sosta cittadine.
“La presenza sistematica e indisturbata di parcheggiatori abusivi rappresenta una grave falla di legalità e un rischio concreto per la sicurezza di lavoratori e cittadini – scrivono – Da tempo il personale addetto e l’utenza sono costretti a convivere con minacce, intimidazioni e comportamenti aggressivi, in un clima di tensione costante che rende sempre più difficile lo svolgimento del servizio e mette seriamente a repentaglio l’incolumità di chi lavora e di chi utilizza le aree di sosta”. I rappresentanti dei due sindacati chiedono azioni immediate, affinché venga ristabilita la legalità, garantita la sicurezza e assicurata la tutela dei lavoratori e dell’utenza.
Ne abbiamo parlato con Diego Corace, Segretario provinciale Fit Cisl Salerno
Ascolta
corace su parcheggiatore abusivo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.