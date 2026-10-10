Salerno, attraccata la nave Solidaire, con a bordo 14 migranti soccorsi nel Mediterraneo

È attraccata poco dopo le 11.30 al molo 3 Gennaio del porto di Salerno la nave Solidaire, con a bordo 14 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Tra loro sette minori stranieri non accompagnati, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, provenienti da Somalia e Sud Sudan. Inizialmente le persone soccorse erano 15, ma una è stata fatta sbarcare in precedenza a Mazara del Vallo.
Al porto è stata attivata la macchina dell’accoglienza, con le operazioni di identificazione, i controlli sanitari e la presa in carico dei migranti. Particolare attenzione sarà riservata ai minori non accompagnati, per garantire loro protezione e adeguate soluzioni di accoglienza.
«L’arrivo di minori soli richiede un’attenzione particolare e un intervento tempestivo per garantire protezione, ascolto e condizioni di sicurezza», ha dichiarato Paola De Roberto, assessore alle Politiche sociali del Comune di Salerno, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per tutelare i diritti e la dignità dei ragazzi e delle ragazze coinvolti.
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