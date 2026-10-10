Salerno, attraccata la nave Solidaire, con a bordo 14 migranti soccorsi nel Mediterraneo

10/10/2026 Attualità Nessun commento
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È attraccata poco dopo le 11.30 al molo 3 Gennaio del porto di Salerno la nave Solidaire, con a bordo 14 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Tra loro sette minori stranieri non accompagnati, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, provenienti da Somalia e Sud Sudan. Inizialmente le persone soccorse erano 15, ma una è stata fatta sbarcare in precedenza a Mazara del Vallo.

Al porto è stata attivata la macchina dell’accoglienza, con le operazioni di identificazione, i controlli sanitari e la presa in carico dei migranti. Particolare attenzione sarà riservata ai minori non accompagnati, per garantire loro protezione e adeguate soluzioni di accoglienza.

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«L’arrivo di minori soli richiede un’attenzione particolare e un intervento tempestivo per garantire protezione, ascolto e condizioni di sicurezza», ha dichiarato Paola De Roberto, assessore alle Politiche sociali del Comune di Salerno, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per tutelare i diritti e la dignità dei ragazzi e delle ragazze coinvolti.

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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