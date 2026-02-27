Salerno, a tre mesi dalla riapertura, la struttura di accoglienza notturna dei Saveriani a pieno regime

La stuttura di accoglienza notturna dei Saveriani a Salerno, riaperta solo a novembre, ospita al momento 17 persone.
Pensata per ospitarne 12, inizialmente, è stato poi deciso di arrivare a 17 per rispondere alle molteplici esigenze di posti letto.
Una struttura gestita totalmente da volontari che hanno deciso di donare il proprio tempo e la propria disponibilità a chi ha meno.
Salerno dunque si conferma “città di accoglienza”
Come conferma al microfono di Radio Alfa, il direttore dell’Ufficio Migrantes, Antonio Bonifacio con cui, in diretta, abbiamo fatto il punto della situazione a tre mesi dalla riapertura.
