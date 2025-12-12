Salerno, arrestati presunti autori di 17 furti. I dettagli dal Questore

Operazione della Polizia di Salerno che ha arrestato due uomini che, tra luglio e settembre, avrebbero realizzato 17 furti a Salerno aggravati dal metodo fraudolento e dalla destrezza.
Le vittime, donne anche anziane, mentre erano a bordo della loro auto venivano avvicinate da uno dei due con la richiesta di un’informazione stradale, mentre il complice, approfittando della distrazione della malcapitata, rubava la borsa impossessandosi di denaro, documenti, preziosi e carte di credito o debito che venivano poi impiegate per prelevare contante o effettuare pagamenti nei negozi. In alcuni casi, gli indagati, avendo acquisito anche la disponibilità degli smartphone delle vittime, sono riusciti ad introdursi abusivamente nei loro sistemi di home banking, disponendo consistenti bonifici su carte o conti correnti attivati ad hoc. Attraverso pagamenti, prelevamenti e bonifici effettuati con gli strumenti bancari delle derubate hanno conseguito un profitto illecito di circa 50mila euro.
“Parliamo di criminalità predatoria, quella che infastidisce maggiormente il cittadino e ne mina il senso di sicurezza – ha detto il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio – . Il modus operandi è preciso: i malviventi entrano nell’auto della vittima, sottraggono la borsa e scappano via per effettuare subito operazioni di home banking. Il volume d’affari già accertato dalla Squadra Mobile si aggira sui 50.000 euro.
Invito chiunque abbia subito lo stesso tipo di reato a recarsi alla Squadra Mobile per l’identificazione degli autori. Il furto del cellulare, infatti, è stato lo strumento chiave per movimentare il denaro, dato che molte persone conservano sui dispositivi app di pagamento e dati bancari.
Gli autori hanno scelto vittime cosiddette ‘vulnerabili’, in particolare persone anziane, contando sul fatto che la loro reazione al furto della borsa fosse più lenta. Hanno agito in tutta la città prendendo di mira prevalentemente donne anziane, anche se in un caso abbiamo registrato una vittima di sesso maschile”.
