Salerno, approvata variante per gli espropri necessari alla nuova viabilità di Porta Ovest

16/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il Consiglio comunale di Salerno ha approvato la variante urbanistica per gli espropri necessari alla nuova viabilità di Porta Ovest, nella zona alta della città.

Il progetto coinvolgerà le aree fra via Cernicchiara, via Demetrio Moscato, via Fra’ Generoso e via Urbano Secondo. La nuova rete stradale si integrerà con i tunnel, in consegna entro fine anno. La delibera è passata con i voti della maggioranza, contrario il centrodestra, astenuti i consiglieri Zambrano e Naddeo.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Abbiamo sentito in merito Rocco Galdi, assessore alla viabilità, e l’assessore ai lavori pubblici Dario Loffredo sulla questione Universo Beach. 

Ascolta
rocco galdi e dario loffredo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

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