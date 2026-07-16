Salerno, approvata variante per gli espropri necessari alla nuova viabilità di Porta Ovest

Il Consiglio comunale di Salerno ha approvato la variante urbanistica per gli espropri necessari alla nuova viabilità di Porta Ovest, nella zona alta della città.
Il progetto coinvolgerà le aree fra via Cernicchiara, via Demetrio Moscato, via Fra’ Generoso e via Urbano Secondo. La nuova rete stradale si integrerà con i tunnel, in consegna entro fine anno. La delibera è passata con i voti della maggioranza, contrario il centrodestra, astenuti i consiglieri Zambrano e Naddeo.
Abbiamo sentito in merito Rocco Galdi, assessore alla viabilità, e l’assessore ai lavori pubblici Dario Loffredo sulla questione Universo Beach.
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rocco galdi e dario loffredo
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