Salerno, ancora un’aggressione ai danni di un autista di autobus

Non si arresta la scia di episodi di violenza ai danni di operatori del servizio pubblico locale.

A una settimana dall’ultimo episodio, questa mattina un autista di Busitalia è stato aggredito da un passeggero al capolinea di Vinciprova, a Salerno. L’autista sarebbe stato prima insultato verbalmente, poi colpito con un pugno; è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in ospedale.

In una nota la Uiltrasporti esprime piena solidarietà alla vittima, definendo la situazione ormai inaccettabile, e chiedendo un intervento urgente delle istituzioni, delle forze dell’ordine e dell’azienda per garantire maggiori tutele per gli operatori del trasporto pubblico locale e maggiore sicurezza per i cittadini che usufruiscono del servizio.

