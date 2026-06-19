Salerno, al Castello Arechi protagonista l’alta tecnologia e l’IA

Quando impatta sul sistema produttivo locale l’Intelligenza Artificiale?
A questa risposta hanno provato a rispondere i partecipanti della terza edizione di EnableX che si è svolto al Castello di Arechi, a Salerno. Luogo simbolo del dialogo tra innovazione, impresa e ricerca.
Il ruolo centrale delle competenze e della conoscenza di questo settore, è stato evidenziato da Secondo Martino, Presidente di Network GTC.
«Oggi parliamo di innovazione e di intelligenza artificiale, ma anche di una scuola digitale diversa da quella di un tempo. È necessario analizzare tutti i nuovi aspetti dell’innovazione, soprattutto in un settore come quello informatico, dove i cambiamenti avvengono nel giro di pochi mesi», ha dichiarato l’Ing. Martino davanti a una nutrita platea di imprenditori e professionisti” ha detto a Radio Alfa
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intelligenza artificiale e scuola
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