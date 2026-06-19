Salerno, al Castello Arechi protagonista l’alta tecnologia e l’IA

19/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Quando impatta sul sistema produttivo locale l’Intelligenza Artificiale?

A questa risposta hanno provato a rispondere i partecipanti della terza edizione di EnableX che si è svolto al Castello di Arechi, a Salerno.  Luogo simbolo del dialogo tra innovazione, impresa e ricerca. 

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Il ruolo centrale delle competenze e della conoscenza di questo settore, è stato evidenziato da Secondo Martino, Presidente di Network GTC.

«Oggi parliamo di innovazione e di intelligenza artificiale, ma anche di una scuola digitale diversa da quella di un tempo. È necessario analizzare tutti i nuovi aspetti dell’innovazione, soprattutto in un settore come quello informatico, dove i cambiamenti avvengono nel giro di pochi mesi», ha dichiarato l’Ing. Martino davanti a una nutrita platea di imprenditori e professionisti” ha detto a Radio Alfa 

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intelligenza artificiale e scuola
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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