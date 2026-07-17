Salerno, al via “Io Mi Proteggo”: prevenzione e sicurezza nei luoghi della movida estiva

Prosegue il progetto “Io Mi Proteggo”, ideato dalla Fondazione La Crisalide in Rete, che ora approda nei principali locali della movida salernitana con una campagna dedicata alla prevenzione, alla sicurezza e alla promozione della cultura del consenso.
La prima iniziativa si è svolta il 16 luglio al Goccia a Mare, dove volontarie e operatrici del Centro Antiviolenza Febe hanno distribuito gratuitamente kit reattivi in grado di rilevare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti versate di nascosto nei bicchieri. È sufficiente immergere la striscia nella bevanda per pochi secondi: la comparsa di una linea colorata segnala un’eventuale alterazione del drink. Un gesto semplice che punta a rafforzare la consapevolezza e l’autodeterminazione delle persone nei luoghi di aggregazione.
All’iniziativa hanno partecipato anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, per ribadire il valore della prevenzione come elemento centrale dell’attività dell’Arma.
Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente della Fondazione La Crisalide in Rete, Roberta Bolettieri, intervenuta in diretta a Radio Alfa.
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roberta bolettieri
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