Salerno. AAA cercasi volontari per la riapertura della Biblioteca Comunale

04/02/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Dal 5 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30, sarà possibile collaborare come volontari alla riapertura della Biblioteca Comunale a Salerno: un nuovo spazio di cultura nell’hub di Sichelgaita e una chiamata alla comunità

Il Comune di Salerno – Assessorato Politiche Sociali e Giovanili – in collaborazione con la Cooperativa Saremo Alberi riapre la Biblioteca Comunale nel nuovo spazio rinnovato e aperto a tutti dell’Hub Socio-culturale di Sichelgaita, pensato come luogo di incontro, studio, condivisione e crescita culturale per l’intera cittadinanza e, in particolare, per i più giovani.
L’apertura ufficiale si terrà il 19 febbraio.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Dal 5 febbraio, invece, dalle 17.30 alle 19.30, sarà possibile collaborare come volontari alla sistemazione dei libri.

La biblioteca per noi non è solo un edificio, ma un progetto collettivo dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Paola de Roberto. Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale, lancia questa chiamata alla comunità: un’occasione concreta per contribuire in prima persona alla nascita e alla crescita di un bene comune.

Studenti, appassionati di lettura, associazioni culturali e semplici cittadini sono invitati a partecipare, offrendo qualche ora del proprio tempo per aiutare a ordinare gli scaffali, conoscere il patrimonio librario e sentirsi parte attiva della biblioteca.

Chi desidera aderire può presentarsi direttamente in biblioteca il giorno 5 febbraio oppure contattare attraverso le pagine social la Cooperativa Saremo Alberi per maggiori informazioni.

Ascolta
riapre la biblioteca
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Lascia un Commento