Salerno. AAA cercasi volontari per la riapertura della Biblioteca Comunale

Dal 5 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30, sarà possibile collaborare come volontari alla riapertura della Biblioteca Comunale a Salerno: un nuovo spazio di cultura nell’hub di Sichelgaita e una chiamata alla comunità
Il Comune di Salerno – Assessorato Politiche Sociali e Giovanili – in collaborazione con la Cooperativa Saremo Alberi riapre la Biblioteca Comunale nel nuovo spazio rinnovato e aperto a tutti dell’Hub Socio-culturale di Sichelgaita, pensato come luogo di incontro, studio, condivisione e crescita culturale per l’intera cittadinanza e, in particolare, per i più giovani.
L’apertura ufficiale si terrà il 19 febbraio.
Dal 5 febbraio, invece, dalle 17.30 alle 19.30, sarà possibile collaborare come volontari alla sistemazione dei libri.
La biblioteca per noi non è solo un edificio, ma un progetto collettivo dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Paola de Roberto. Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale, lancia questa chiamata alla comunità: un’occasione concreta per contribuire in prima persona alla nascita e alla crescita di un bene comune.
Studenti, appassionati di lettura, associazioni culturali e semplici cittadini sono invitati a partecipare, offrendo qualche ora del proprio tempo per aiutare a ordinare gli scaffali, conoscere il patrimonio librario e sentirsi parte attiva della biblioteca.
Chi desidera aderire può presentarsi direttamente in biblioteca il giorno 5 febbraio oppure contattare attraverso le pagine social la Cooperativa Saremo Alberi per maggiori informazioni.
riapre la biblioteca
