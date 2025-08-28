Salernitana, Tar conferma blocco trasferte tifosi per 4 mesi

Salernitana. Il Tar ha confermato il blocco per 4 mesi per le trasferte dei tifosi.
Nessuna sospensione cautelare dunque del decreto con il quale il Ministro dell’Interno, il 2 luglio, ha disposto la chiusura, per 4 mesi, dal 1 agosto scorso, dei settori ospiti degli impianti sportivi in cui la Salernitana disputa gli incontri in trasferta.
Confermato anche il divieto della vendita di titoli di accesso agli stessi impianti sportivi, per gli stessi incontri e per lo stesso periodo, nei confronti dei residenti in Regione Campania.
Il Tar del Lazio ha quindi respinto le richieste del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, stabilendo che il provvedimento era giustamente motivato per i gravi disordini che si sono verificati nella serata di domenica 22 giugno, in occasione dell’incontro di calcio ‘Salernitana-Sampdoria’ valevole per il ritorno dei play out del campionato di serie B 2024/2025.
In quell’occasione di registrarono lanci, sul terreno di gioco, di petardi e fumogeni. I seggiolini furono divelti dalle tribune e si verificarono tentativi a più riprese di sfondare le porte di accesso al campo di calcio.
Il direttore di gara fu costretto a sospendere l’incontro in diverse circostanze, prima di dover decretare la definitiva conclusione anticipata dell’incontro di calcio.
