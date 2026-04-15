Salernitana femminile Under 15. Fa gol e corre a baciare la foto del tecnico morto per infarto, il gesto commuove il mondo dello sport

Ha commosso tutto il mondo dello sport, il gesto di una giovanissima calciatrice della Salernitana Woman che dopo aver segnato, ha attraversato tutto il campo, schivando le compagne che volevano gioire con lei, per andare a dedicare la rete al suo allenatore, Alfredo Della Calce, scomparso qualche giorno prima.
Maria, è corsa dall’altra parte del campo per baciare la foto del suo mister morto, presente su uno striscione appeso alla parte finale del campo. E’ accaduto lunedì nel corso di una partita giocata a Pellezzano contro il Napoli Fox.
La giovane calciatrice poi è tornata al centro del campo visibilmente commossa.
Dino Della Calce, 58 anni, è scomparso improvvisamente un settimana fa per un arresto cardiaco, proprio dopo aver guidato le giovani granata dell’U15 nel match vinto contro l’Avellino.
Mister Della Calce ha dedicato con passione e dedizione il suo tempo ai più giovani sui campi da calcio. Nel recente passato, tra il 2017 e il 2022, aveva guidato anche diverse formazioni del settore giovanile maschile della Salernitana, dagli Esordienti fino all’Under 17
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