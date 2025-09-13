Salernitana-Cavese si giocherà il 5 ottobre. La Lega Pro ha ufficializzato date e orari fino alla Sedicesima giornata

Il derby Salernitana-Cavese si giocherà domenica 5 ottobre alle 14:30. Lo ha reso noto la Lega Pro che ieri ha ufficializzato date e orari delle partite valide dall’ottava alla sedicesima giornata di campionato.
La domenica successiva, quella del 12 ottobre, la Salernitana in trasferta affronterà il Monopoli, alle 12.30; a seguire, Catania-Salernitana, domenica 19 ottobre alle ore 14:30; Salernitana-Casertana (domenica 26 ottobre alle ore 20:30); Latina-Salernitana (domenica 2 novembre alle ore 17:30); Salernitana-Crotone (lunedì 10 novembre alle ore 20:30); Team Altamura-Salernitana (domenica 16 novembre alle ore 14:30); Salernitana-Potenza (domenica 23 novembre alle ore 17:30); Benevento-Salernitana (lunedì 1 dicembre alle ore 20:30).
La Cavese dopo il derby del 5 ottobre giocherà in casa contro il Trapani, domenica 12 ottobre alle ore 14:30; a seguire Cerignola-Cavese (domenica 19 ottobre alle ore 17:30); Cavese-Crotone (sabato 25 ottobre alle ore 14:30); Az Picerno-Cavese (venerdì 31 ottobre alle ore 20:30); Cavese-Potenza (venerdì 17 novembre alle ore 20:30); Foggia-Cavese (lunedì 17 novembre alle ore 20:30); Cavese-Atalanta U23 (domenica 23 novembre alle ore 12:30); Casertana-Cavese (sabato 29 novembre alle ore 14:30).
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.