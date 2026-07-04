Saldi estivi al via, in Campania previsto un giro d’affari di 800 milioni. Il punto con Vincenzo Schiavo (Confesercenti)

Un giro d’affari stimato intorno agli 800 milioni di euro complessivi, trainato dagli acquisti dei residenti e dal forte impatto del turismo internazionale. È questa la previsione del Centro studi di Confesercenti Campania per la stagione dei saldi estivi 2026, dal 4 luglio per una durata di 60 giorni. La spesa pro capite media stimata è di 190-200 euro, con un fatturato di circa 600 milioni di euro per le attività commerciali del territorio. A essi vanno aggiunti, secondo le previsioni, altri 200 milioni di fatturato provenienti dallo shopping dei turisti, per un totale di un giro d’affari stimato di 800 milioni per i saldi estivi 2026 in Campania.
“I due grandi punti di forza in questa fase per l’economia regionale – sottolinea Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – sono la spesa dei campani e l’effetto turismo. I notevoli flussi turistici confermano una grandissima preferenza per il Made in Italy e per l’abbigliamento d’alta moda”. Il presidente Schiavo, questa mattina, è intervenuto in diretta per parlare proprio della stagione dei saldi.
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Vincenzo Schiavo su saldi estivi
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