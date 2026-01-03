Saldi al via, in Campania prezzi scontati per i prossimi 60 giorni. Le previsioni di Confcommercio Salerno col presidente Marone

Al via da oggi anche in Campania i saldi invernali con le vendite scontate che proseguiranno per 60 giorni. Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio ogni persona spenderà in media 137 euro, per un giro d’affari complessivo in Italia di quasi 5 miliardi di euro.
I saldi generano benefici diffusi: consentono ai consumatori di acquistare prodotti di qualità e durevoli a prezzi convenienti e, allo stesso tempo, contribuiscono a rivitalizzare e a vivacizzare i centri urbani. Si tratta inoltre di un momento molto sentito anche sotto il profilo turistico, perché favorisce l’aumento dei flussi di visitatori, italiani e stranieri, alla ricerca di un’esperienza d’acquisto autentica. Un’esperienza che garantisce a tutti i consumatori convenienza reale, trasparenza e fiducia, anche grazie ad una data di avvio certa in tutta Italia e a una durata definita.
Nei saldi, grazie al servizio e alla consulenza dei commercianti, gli acquisti sono più consapevoli e sostenibili, orientati alla qualità e lontani dalla logica dell’usa e getta. Questa mattina, ne abbiamo parlato con Nino Marone, presidente provinciale di Confcommercio Salerno.
Ascolta
Nino Marone su saldi invernali
