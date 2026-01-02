Saldi, al via da domani ma per FeNailp Salerno il mercato è falsato

Da domani, 3 gennaio, prenderanno ufficialmente i saldi invernali, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per commercianti e consumatori. Tuttavia, quello che dovrebbe rappresentare un momento di rilancio e trasparenza per il commercio si apre all’insegna delle polemiche. In molte realtà, infatti, i cosiddetti pre-saldi hanno già anticipato gli sconti, sollevando forti criticità sul rispetto delle regole e sulla correttezza della concorrenza.
A intervenire con una presa di posizione netta è la FeNAILP Salerno Città, per voce del suo Presidente Gregorio Saetta, che condanna senza esitazioni una pratica ritenuta dannosa per l’intero comparto commerciale. «I pre-saldi rappresentano un fenomeno scorretto che penalizza i negozianti onesti e mette in difficoltà chi rispetta rigorosamente la normativa sui saldi stagionali. Le date di inizio devono essere chiare, uguali per tutti e rispettate. Anticipare gli sconti, spesso attraverso promozioni mascherate, significa alterare la concorrenza e tradire la fiducia dei consumatori», afferma Saetta intervenuto in diretta a Radio Alfa
promozioni scorrette
