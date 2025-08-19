A Sala Consilina la “Week Neet” con moda, arte e creatività. Il programma completo

Microeventi tematici tra cui sfilate di moda, esposizioni pittoriche, sculture, artigianato artistico, moto d’epoca, oltre a degustazioni e spettacoli di ballo, per rivitalizzare spazi e ambienti caratteristici del centro cittadino di Sala Consilina.
È quanto previsto dal Week Neet, l’evento in programma a partire da questa sera, ore 18:30 presso il Centro Sociale “Pino Paladino”, che segna la conclusione del progetto #Woman&otherneetlab, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI, nell’ambito dell’avviso pubblico “Link! Connettiamo i Giovani al Futuro”.
Il progetto coinvolge numerosi giovani NEET del territorio valdianese, con particolare attenzione all’inclusione femminile e all’attivazione sociale e lavorativa.
Durante il Week Neet, i partecipanti presenteranno le idee progettuali candidate nell’ambito del concorso dedicato alle nuove attività imprenditoriali e condivideranno le esperienze maturate nella fase di stage svolta presso enti e realtà del terzo settore locali.
I partner racconteranno le azioni realizzate e i risultati ottenuti nel corso del progetto. Nel corso dell’evento sarà inoltre presentata una nuova iniziativa: l’Agenzia Urbana della Creatività e dell’Innovazione, definita come “infrastruttura immateriale” e pensata per dare continuità al percorso avviato con #Woman&otherneetlab.
Mercoledì 20 agosto, in Piazza Umberto I, si terranno il “Torneo di Scacchi e Scala 40” e il “Laboratorio di Fumetto Partecipato”, che chiuderanno ufficialmente la rassegna. L’iniziativa mira a favorire il pieno coinvolgimento di giovani, donne e NEET nella vita sociale, culturale, politica ed economica di Sala Consilina e delle aree interne del Vallo di Diano.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.