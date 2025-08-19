A Sala Consilina la “Week Neet” con moda, arte e creatività. Il programma completo

Microeventi tematici tra cui sfilate di moda, esposizioni pittoriche, sculture, artigianato artistico, moto d’epoca, oltre a degustazioni e spettacoli di ballo, per rivitalizzare spazi e ambienti caratteristici del centro cittadino di Sala Consilina.

È quanto previsto dal Week Neet, l’evento in programma a partire da questa sera, ore 18:30 presso il Centro Sociale “Pino Paladino”, che segna la conclusione del progetto #Woman&otherneetlab, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI, nell’ambito dell’avviso pubblico “Link! Connettiamo i Giovani al Futuro”.

Il progetto coinvolge numerosi giovani NEET del territorio valdianese, con particolare attenzione all’inclusione femminile e all’attivazione sociale e lavorativa.

Durante il Week Neet, i partecipanti presenteranno le idee progettuali candidate nell’ambito del concorso dedicato alle nuove attività imprenditoriali e condivideranno le esperienze maturate nella fase di stage svolta presso enti e realtà del terzo settore locali.

I partner racconteranno le azioni realizzate e i risultati ottenuti nel corso del progetto. Nel corso dell’evento sarà inoltre presentata una nuova iniziativa: l’Agenzia Urbana della Creatività e dell’Innovazione, definita come “infrastruttura immateriale” e pensata per dare continuità al percorso avviato con #Woman&otherneetlab.

Mercoledì 20 agosto, in Piazza Umberto I, si terranno il “Torneo di Scacchi e Scala 40” e il “Laboratorio di Fumetto Partecipato”, che chiuderanno ufficialmente la rassegna. L’iniziativa mira a favorire il pieno coinvolgimento di giovani, donne e NEET nella vita sociale, culturale, politica ed economica di Sala Consilina e delle aree interne del Vallo di Diano.

 

