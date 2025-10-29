Ruggi, straordinario intervento di neurochirurgia consente ad un uomo di tornare a camminare

Torna a camminare dopo la rimozione di un rarissimo tumore midollare grazie ad un complesso intervento di neurochirurgia.
La storia arriva dal reparto di Clinica Neurochirurgica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.
È qui che l’equipe diretta dal professor Giorgio Iaconetta ha eseguito con successo un intervento molto complesso su un uomo di 55 anni costretto ormai da tempo su una sedia a rotelle. Camminare per lui era diventato impossibile. La causa era un rarissimo tumore intramidollare, una cisti epidermoide localizzata a livello dorsale.
L’equipe, coordinata dal dott. Nicola Narciso (neurochirurgo con incarico di alta specialità in Neurochirurgia Spinale), ha pianificato l’intervento in ogni dettaglio, scegliendo un approccio microchirurgico calibrato sulla complessità del caso.
In sala operatoria sono state impiegate tecnologie di ultima generazione – tra cui scalpello a ultrasuoni, aspiratore a ultrasuoni, monitoraggio multiparametrico intraoperatorio e strumentazione microchirurgica avanzata – che hanno consentito la rimozione completa della voluminosa neoplasia intramidollare dorsale, preservando le strutture neurologiche sane. L’esito è stato immediato: terminate le manovre più delicate e completata l’asportazione, Luca ha mostrato il ripristino delle funzioni neurologiche compromesse. Nel percorso post-operatorio ha potuto rimettersi in piedi e tornare a camminare, con un recupero che conferma la precisione dell’intervento e l’efficacia del monitoraggio intraoperatorio.
“Questo risultato – ha spiegato il dott.Narciso – è il frutto di una programmazione accurata, di scelte tecniche mirate e dell’uso integrato delle migliori tecnologie oggi disponibili. Vedere il paziente rialzarsi e riacquistare autonomia nel cammino è la più grande soddisfazione per tutto il team”. “Questo intervento – ha sottolineato il direttore generale Ciro Verdoliva – dimostra ancora una volta la qualità, la competenza e l’umanità che contraddistinguono i professionisti del Ruggi”.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.