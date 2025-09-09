Ruggi, saluto di benvenuto al neo direttore. De Luca contestato dalla madre di Cristina Pagliarulo

“Il presidente della Regione non c’entra nulla con le nomine al Ruggi, intanto ieri abbiamo presentato un ricorso sperando che la giustizia amministrativa si comporti diversamente nei confronti della Campania rispetto al Ministero”, lo ha detto il governatore De Luca questa mattina al Ruggi di Salerno, in occasione del benvenuto ufficiale al neo direttore dell’Azienda, Ciro Verdoliva.
Prima delle interviste, De Luca è stato contestato vibratamente dalla madre di Cristina Pagliarulo, la donne di 41 anni di Giffoni Valle Piana, morta a marzo dopo due giorni di attesa su una barella al Pronto Soccorso del Ruggi.
La donna si è rivolta anche a Verdoliva che ha promesso ulteriori approfondimenti sulla tragedia.
Verdoliva ha poi parlato di “Ruggi 2530”. “La costruzione del nuovo ospedale è molto più di una nuova struttura – ha spiegato –. Con Ruggi 2530 desidero avviare un dialogo con tutti i professionisti, le strutture, i dipartimenti e le comunità che afferiscono ai cinque presidi sanitari dell’azienda. Solo così potremo trasformare la visione in realtà. L’obiettivo dichiarato è costruire una visione condivisa del futuro dell’azienda e tradurla in un programma di sviluppo”.
Il direttore ha assicurato che “il modello di governance sarà chiaro e precisato: la direzione strategica guiderà il processo e ogni linea sarà monitorata da gruppi multidisciplinari. Questo piano non è solo una guida – ha concluso – ma un patto di responsabilità condivisa. Il futuro si costruisce insieme e Ruggi 2530 è il nostro cantiere verso il futuro. Il successo di questo percorso dipende da ognuno di noi”.
