Ruggi Salerno, nullo il rapporto di lavoro: si dimette il direttore medico Longanella. Il commento

Il dottor Walter Longanella ha rassegnato, con effetto immediato, le dimissioni volontarie sia da Direttore Medico di Presidio del Ruggi che da Dirigente medico dell’Azienda ospedaliero universitaria di Salerno. La decisione è arrivata ieri. Longanella, 51enne, originario di Castel San Giorgio, sarebbe incompatibile in quanto coinvolto direttamente o indirettamente in centri diagnostici accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale.
Lo scorso 11 agosto la Direzione Generale del Ruggi di Salerno aveva avviato una “indagine interna” con l’obiettivo di verificare la piena compatibilità del dottor Longanella a svolgere le funzioni di Direttore della Direzione Medica di Presidio. L’indagine avrebbe accertato che il suo rapporto di lavoro era nullo. Aveva assunto, nel 2022, il ruolo di direttore sanitario dell’ospedale “Ruggi” di Salerno, ma anche del “da Procida” e del presidio di Castiglione di Ravello, ottenendo il miglior punteggio nel concorso. Al suo posto subentra, temporaneamente, la dottoressa Antonella Maisto.
Abbiamo commentato la vicenda nella diretta di questa mattina con Tommaso Siani, direttore del quotidiano “La Città di Salerno”. Ascolta
Tommaso Siani su dimissioni Longanella
