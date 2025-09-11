Nuovo corso al Ruggi con l’arrivo del neo direttore, le impressioni con “La Città”

“Lavorare per costruire un’azienda ospedaliera universitaria significa contestualizzare l’offerta pubblica rispetto al bisogno dei cittadini e degli utenti”. A dirlo, ieri, il nuovo direttore generale dell’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Ciro Verdoliva facendo il punto della situazione sulle linee guida della sua direzione.
Verdoliva ha annunciato di aver avviato un audit sulle attività dei pronto soccorso e tra 30 giorni ci sarà l’analisi delle criticità. “Su ogni singola criticità interverremo, perché i pronto soccorso meritano sempre la massima attenzione, al netto delle carenze di medici e infermieri. Ma anche su questo dobbiamo diventare attrattivi: un pronto soccorso organizzato, certo e sicuro può essere un modo per richiamare più professionisti – medici, infermieri e operatori sociosanitari – che vogliano venire a lavorare a Salerno, a Mercato San Severino, a Cava de’ Tirreni”.
Il direttore Verdoliva ha detto di aver trovato un atto aziendale del 2024 al quale bisognerà mettere mano, ancora con la vecchia denominazione dei dipartimenti. “Occorre affinare l’organizzazione, aggiornare le strutture e soprattutto integrare l’ospedale con l’università”, così il neo direttore.
Sulle impressioni ricevute dal primo incontro che il manager Verdoliva ha avuto con i giornalisti ne abbiamo parlato con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano “La Città di Salerno”.
Ascolta
Tommaso Siani su incontro con Verdoliva al Ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
