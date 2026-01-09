Ruggi nel caos, la denuncia del Segretario provinciale della CISL FP Salerno, Alfonso Della Porta.
Un vuoto di governance all’interno dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” certifica una crisi gestionale che non può più essere minimizzata. E’ questa la denuncia di Alfonso Della Porta, Segretario provinciale della CISL FP Salerno. L’AOU di Salerno ha bisogno di una scelta chiara e immediata sul piano della governance, non di soluzioni tampone.
Ne abbiamo parlato in diretta con il Segretario Provinciale Alfonso Della Porta
