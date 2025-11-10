Ruggi di Salerno, da rivedere il modello organizzativo del Pronto Soccorso. Il punto con Tommaso Siani (La Città di Salerno)

“Nel corso dei primi approfondimenti dell’attuale organizzazione aziendale, eseguiti anche in seguito all’audit di Pronto soccorso, si prende atto dell’insufficienza e dell’inadeguatezza dell’attuale modello organizzativo e del funzionamento di Bed management e la figura di Bed manager”. È quanto ha scritto il direttore generale Ciro Verdoliva nella delibera che mette nero su bianco i problemi emersi nel corso degli accertamenti avviati sin dal suo insediamento all’Azienda ospedaliero-universitaria di Salerno nelle aree d’emergenza-urgenza degli ospedali aziendali.
L’organizzazione avuta in passato e portata avanti finora, dunque, finisce nel mirino del direttore generale, pronto a cancellare questa “bocciatura” e avviare un nuovo corso che, si spera, sia in grado di dare le risposte attese dall’utenza che, da tempo, ha messo nel mirino l’assistenza.
Sulla situazione al Pronto Soccorso del Ruggi di Salerno ci siamo soffermati nella diretta di questa mattina con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su Pronto Soccorso Ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.