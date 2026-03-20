Ruggi, caso video dissacranti. il Dg Russo a Radio Alfa: “Presentata una denuncia penale alla Procura. Non accettiamo macchie sul P.S.”

Caso video dissacranti registrati nel pronto soccorso del Ruggi.
“Abbiamo presentato una denuncia penale alla Procura di Salerno. Nessun video, benchè grave, può oscurare il lavoro della stragrande maggioranza di operatori che quotidianamente prestano servizio al Ruggi – lo dice a Radio Alfa, il direttore generale del Ruggi di Salerno, Sergio Russo – È stato avviato il lavoro di una commissione d’indagine interna e contemporaneamente si è attivato anche l’ufficio procedimenti disciplinari per tutte le valutazioni e i provvedimenti del caso” Ha concluso.
L’azienda ha presentato anche una denuncia alla Procura della Repubblica affinché si accerti la presenza di eventuali responsabilità anche di carattere penale, ivi compresa quella appunto collegata a una possibile attività diffamatoria e ai relativi danni conseguenti. Intanto i quattro operatori presenti nel video sono stati ascoltati martedì.
Questa mattina sul posto ancora i carabinieri del Nas. Intanto è stato attivato anche un audit, voluto dal precedente direttore, Verdoliva, per valutare le criticità del Pronto Soccorso.
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caso pronto soccorso ruggi
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