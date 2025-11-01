Rubato il materiale elettorale per i seggi del comune di Eboli

E’ stato rubato il materiale elettorale destinato ai seggi del Comune di Eboli.
Il furto è avvenuto all’interno dell’ex scuola Lauria di via Salita Ripa adibita a deposito comunale. Ignoti hanno forzato l’ingresso della struttura e portato via cavi elettrici, lampadine, trasformatori, tendaggi, staffe, cabine e campane elettorali. La scoperta è stata fatta dai dipendenti della società incaricati dall’Ufficio elettorale comunale di recuperare il materiale per l’allestimento dei seggi. All’interno dell’edificio, le porte erano state forzate e i locali completamente a soqquadro.
Il valore complessivo della refurtiva e dei danni causati alla struttura è stimato in circa 30mila euro.
Indagano i Carabinieri che hanno avviato le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per individuare i responsabili.
L’Ufficio elettorale comunale è ora al lavoro per reperire in tempi rapidi il materiale necessario a garantire la regolare apertura dei seggi del 23 e 24 novembre nei 34 seggi elettorali ad Eboli.
