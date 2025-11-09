Rubano tre quintali di cavi in rame, denunciati due salernitani

Ci sono anche un 46enne e un 67enne della Provincia di Salerno tra i tre denunciati nell’operazione lampo dei carabinieri in provincia di Avellino, che hanno individuato e bloccato una banda specializzata in furti di rame.
Recuperati 3 quintali di cavi in rame rubati e sventato un colpo ai danni di un impianto sportivo a San Potito Ultra.
Durante un controllo, i carabinieri hanno intercettato un’auto con a bordo i due salernitani e un 62enne di Nusco, tutti già noti alle forze dell’ordine. Alla vista della pattuglia, i tre hanno tentato di evitare il controllo cambiando direzione di marcia, ma sono stati bloccati subito dopo.
Nel corso del controllo del veicolo sono stati trovati i circa 3 quintali di cavi in rame di vario diametro e lunghezza appena rubati, insieme ad un quadro elettrico, dal campo sportivo comunale di San Potito Ultra. Nel bagagliaio, inoltre, i militari hanno trovato attrezzi utilizzati per accedere agli impianti elettrici.
La refurtiva, del valore di circa 4mila euro, è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre gli strumenti utilizzati per il furto sono stati sequestrati.
Per i tre è scattata la denuncia, mentre nei confronti dei due indagati provenienti dal Salernitano è stata avviata la procedura per il foglio di via obbligatorio.
