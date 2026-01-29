Rubano materiale elettrico a Marigliano, si ferma la linea ferroviaria Cancello – Sarno

Un furto che ha dell’incredibile per le conseguenze che ha portato.
Ignoti, questa notte, hanno rubato del materiale elettrico dalla postazione di controllo dei passaggi a livello di Ferrovie dello Stato, situata in via del Carmine, a Marigliano, nel napoletano.
La circolazione dei treni sulla tratta Cancello-Sarno, tra le province di Caserta e Salerno, è stata per conseguenza interrotta.
“Sulla linea Caserta-Salerno, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Cancello e Sarno per accertamenti sulla linea. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivo servizio con corse bus” ha comunicato Ferrovie dello Stato sui propri canali.
Non sono stati comunicati i tempi di ripristino del servizio. Come se non bastasse il furto ha verosimilmente provocato un corto circuito, provocando un incendio dei circuiti elettrici nella cabina di controllo dei passaggi a livello.
