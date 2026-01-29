Rubano materiale elettrico a Marigliano, si ferma la linea ferroviaria Cancello – Sarno

29/01/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Un furto che ha dell’incredibile per le conseguenze che ha portato.

Ignoti, questa notte, hanno rubato del materiale elettrico dalla postazione di controllo dei passaggi a livello di Ferrovie dello Stato, situata in via del Carmine, a Marigliano, nel napoletano.
La circolazione dei treni sulla tratta Cancello-Sarno, tra le province di Caserta e Salerno, è stata per conseguenza interrotta.

“Sulla linea Caserta-Salerno, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Cancello e Sarno per accertamenti sulla linea. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivo servizio con corse bus” ha comunicato Ferrovie dello Stato sui propri canali.
Non sono stati comunicati i tempi di ripristino del servizio. Come se non bastasse il furto ha verosimilmente provocato un corto circuito, provocando un incendio dei circuiti elettrici nella cabina di controllo dei passaggi a livello.

