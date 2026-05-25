Rubano ferro e rame in una struttura comunale. Arrestati a Pontecagnano Faiano

A Pontecagnano Faiano, Carabinieri e agenti della Polizia Municipale hanno arrestato un uomo e una donna per furto aggravato.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due si sarebbero introdotti all’interno di una struttura comunale che è in fase di ristrutturazione danneggiandone la recinzione. Una volta all’interno, si sarebbero impossessati di materiale in ferro e rame che era contenuto all’interno dell’impianto di climatizzazione.
I due sono stati sorpresi in possesso di attrezzi atti allo scasso e alcuni sacchi con materiale appena rubato.
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