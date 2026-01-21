Roscigno, manomessa la condotta idrica. Palmieri: “Atto gravissimo”

21/01/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Un atto gravissimo ai danni della comunità di Roscigno. Ignoti si sono introdotti nel serbatoio di proprietà dell’azienda Calore Lucano, manomettendo la regolatrice e interrompendo l’erogazione idrica al Comune di Roscigno, con deviazione del flusso verso Bellosguardo.

A denunciarlo è il sindaco Pino Palmieri, che parla di gesto vile e irresponsabile, capace di mettere a rischio l’intera condotta e causare gravi disagi ai cittadini. L’Amministrazione comunale annuncia azioni per individuare i responsabili, confidando nell’operato delle autorità competenti.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Ne abbiamo parlato in diretta con il sindaco Palmieri 

Ascolta
manomissione condotta idrica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento