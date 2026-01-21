Roscigno, manomessa la condotta idrica. Palmieri: “Atto gravissimo”

Un atto gravissimo ai danni della comunità di Roscigno. Ignoti si sono introdotti nel serbatoio di proprietà dell’azienda Calore Lucano, manomettendo la regolatrice e interrompendo l’erogazione idrica al Comune di Roscigno, con deviazione del flusso verso Bellosguardo.
A denunciarlo è il sindaco Pino Palmieri, che parla di gesto vile e irresponsabile, capace di mettere a rischio l’intera condotta e causare gravi disagi ai cittadini. L’Amministrazione comunale annuncia azioni per individuare i responsabili, confidando nell’operato delle autorità competenti.
Ne abbiamo parlato in diretta con il sindaco Palmieri
