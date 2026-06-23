Roscigno, al via le indagini geofisiche per svelare nuovi segreti al sito di Monte Pruno 

Al via oggi le attività del progetto “Roscigno–Monte Pruno (SA): Geophysical Analysis and Remote Sensing for Future Research”, nell’ambito della campagna di scavo archeologico promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con il Comune di Roscigno.
Il progetto è realizzato con il contributo del CNR ISPC di Lecce e Napoli e con l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino.
Le indagini interesseranno il settore settentrionale dell’area archeologica di Monte Pruno, compreso tra la Fortificazione Nord, la Porta Nord-Ovest e l’edificio individuato nel Saggio 10. Le attività saranno condotte dai ricercatori Michele Punzo e Daniela Tarallo, specialisti nelle applicazioni delle tecnologie geofisiche all’archeologia.
Per l’analisi del sito saranno utilizzate tecniche innovative e completamente non invasive, come la magnetometria e il georadar, strumenti in grado di individuare strutture sepolte, murature e pavimentazioni senza la necessità di effettuare scavi diretti. L’obiettivo è raccogliere dati utili a comprendere meglio l’organizzazione dell’antico insediamento e programmare in maniera sempre più efficace le future attività di ricerca, tutela e valorizzazione. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione tra enti, università e centri di ricerca e al costante sostegno della Fondazione Monte Pruno, impegnata da anni nella salvaguardia e nella promozione del patrimonio storico e archeologico del territorio cilentano.
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