Roscigno, al via l’8 giugno la campagna di scavo archeologico a Monte Pruno 

11/05/2026 Attualità, Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Prenderà il via l’8 giugno 2026 la nuova campagna di scavo archeologico nel Parco di Roscigno–Monte Pruno, affidata all’Università Federico II di Napoli nell’ambito di una concessione del Ministero della Cultura.

Le attività, che si concluderanno il 12 luglio, coinvolgeranno studenti e ricercatori impegnati nello studio e nella catalogazione dei reperti, sotto la direzione scientifica della professoressa Bianca Ferrara. Il progetto prevede anche la collaborazione con il CNR di Lecce per attività di prospezione geofisica e analisi del sottosuolo, con l’obiettivo di ampliare le conoscenze sull’area archeologica.

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A Radio Alfa è intervenuto il sindaco Pino Palmieri, che ha ringraziato la BCC Monte Pruno per il sostegno costante, sottolineando il valore strategico del sito per la ricerca e il turismo culturale.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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