Roscigno, al via l’8 giugno la campagna di scavo archeologico a Monte Pruno 

Prenderà il via l’8 giugno 2026 la nuova campagna di scavo archeologico nel Parco di Roscigno–Monte Pruno, affidata all’Università Federico II di Napoli nell’ambito di una concessione del Ministero della Cultura.
Le attività, che si concluderanno il 12 luglio, coinvolgeranno studenti e ricercatori impegnati nello studio e nella catalogazione dei reperti, sotto la direzione scientifica della professoressa Bianca Ferrara. Il progetto prevede anche la collaborazione con il CNR di Lecce per attività di prospezione geofisica e analisi del sottosuolo, con l’obiettivo di ampliare le conoscenze sull’area archeologica.
A Radio Alfa è intervenuto il sindaco Pino Palmieri, che ha ringraziato la BCC Monte Pruno per il sostegno costante, sottolineando il valore strategico del sito per la ricerca e il turismo culturale.
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