Roscigno, al via il progetto “Urbis data” che integra dati sanitari, anagrafici e urbanistici

Al via a Roscigno il progetto “Urbis Data”, una piattaforma tecnologica di nuova generazione pensata per integrare dati sanitari, anagrafici e urbanistici in un unico sistema digitale sicuro, accessibile e trasparente. Il comune e l’Asl di Salerno hanno firmato il relativo protocollo.
Il cuore del progetto è un sistema di QR code associati ai numeri civici delle abitazioni. Attraverso questi codici, gli operatori sanitari accreditati potranno accedere, tramite autenticazione a due fattori, a informazioni cliniche essenziali – come referti, prescrizioni e dati salvavita – dei cittadini domiciliati, garantendo al contempo massima tutela della privacy e tracciabilità degli accessi secondo le normative europee.
La piattaforma, inoltre, permette di aggregare e correlare dati anagrafici, urbanistici e catastali, offrendo alle amministrazioni una visione integrata e aggiornata del territorio comunale. Uno strumento che consente di migliorare la gestione dei servizi, ottimizzare la riscossione dei tributi, monitorare in tempo reale il territorio e accrescere la trasparenza amministrativa.
Il Comune di Roscigno si occuperà della diffusione del sistema e delle attività di informazione ai cittadini, mentre l’ASL di Salerno curerà la formazione e l’accreditamento del personale sanitario, garantendo assistenza tecnica e operativa.
