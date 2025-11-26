“Rompiamo il filo alla violenza”, il 25 Novembre all’IOC “Sacco” di Sant’Arsenio

“Rompiamo il filo alla violenza”
E’ stato questo lo slogan che ha caratterizzato l’Istituto Omincomprensivo “Sacco” di Sant’Arsenio in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.
“Questa giornata rappresenta un’occasione fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide che le donne affrontano in tutto il mondo, nonché per riflettere sulle azioni necessarie per porre fine a questa piaga” così fanno sapere dall’Istituto.
Nell’Auditorium si è svolto un vero e proprio un viaggio di scoperta con l’obiettivo di offrire opportunità emozionanti ed esporsi a sfide inaspettate, come quelle legate alla violenza di genere, nella consapevolezza che la lotta per l’uguaglianza di genere è una sfida globale.
Insieme alle esponenti dell’Associazione Aretusa, l’avvocata Valentina Gasaro e Rosalba Casalbuono, alle amministratrici Annamaria Mazzariello ed Elena Fiordispina dei rispettivi comuni di Sant’Arsenio e San Pietro al Tanagro, è stato ribadito quanto sia possibile creare un mondo in cui tutte le donne, ovunque si trovino, possano vivere libere dalla paura della violenza e dell’abuso.
Monologhi, musica, canto e riflessioni si sono trasformati in spazi di memoria e di speranza per combattere l’indifferenza.
