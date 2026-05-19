Romano Gregorio riconfermato alla direzione dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Romano Gregorio è stato riconfermato alla direzione dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Dopo l’iter di selezione e la trasmissione della terna dei candidati, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha ufficializzato la nomina di Gregorio. Il Direttore, in continuità con i precedenti incarichi, assumerà un mandato quinquennale, con l’obiettivo di proseguire e implementare le linee programmatiche di sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità e valorizzazione turistica che da sempre contraddistinguono il Parco.
Il direttore Romano Gregorio sarà chiamato ad affrontare sfide importanti per il territorio, lavorando in stretta sinergia con il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Ente e con le istituzioni locali. Tra le priorità della nuova gestione vi sono la promozione del turismo esperienziale, della mobilità lenta, il potenziamento dei cammini e delle ciclovie, e il sostegno alle eccellenze agroalimentari e culturali dell’area.
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