Romano Gregorio riconfermato alla direzione dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

19/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Romano Gregorio è stato riconfermato alla direzione dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 

Dopo l’iter di selezione e la trasmissione della terna dei candidati, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha ufficializzato la nomina di Gregorio. Il Direttore, in continuità con i precedenti incarichi, assumerà un mandato quinquennale, con l’obiettivo di proseguire e implementare le linee programmatiche di sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità e valorizzazione turistica che da sempre contraddistinguono il Parco.

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Il direttore Romano Gregorio sarà chiamato ad affrontare sfide importanti per il territorio, lavorando in stretta sinergia con il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Ente e con le istituzioni locali. Tra le priorità della nuova gestione vi sono la promozione del turismo esperienziale, della mobilità lenta, il potenziamento dei cammini e delle ciclovie, e il sostegno alle eccellenze agroalimentari e culturali dell’area.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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