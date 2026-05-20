Romano Gregorio riconfermato alla direzione del Parco del Cilento. Oggi nostro ospite

Romano Gregorio riconfermato alla direzione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Dopo l’iter di selezione e la trasmissione della terna dei candidati, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto n. 156 del 15 maggio 2026 ha ufficializzato la nomina del dott. Romano Gregorio per la Direzione dell’Ente e delle Aree Marine Protette annesse. Il Direttore, in continuità con i precedenti incarichi, assumerà un mandato quinquennale, con l’obiettivo di proseguire e implementare le linee programmatiche di sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità e valorizzazione turistica che da sempre contraddistinguono il Parco. Il dott. Gregorio sarà chiamato ad affrontare sfide importanti per il territorio, lavorando in stretta sinergia con il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Ente e con le istituzioni locali. Tra le priorità della nuova gestione vi sono la promozione del turismo esperienziale, della mobilità lenta, il potenziamento dei cammini e delle ciclovie, e il sostegno alle eccellenze agroalimentari e culturali dell’area.
Il direttore Gregorio oggi nostro ospite in diretta
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Gregorio su Parco del Cilento
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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