Roma, l’asl Salerno premiata da Cittadinanzattiva per il progetto “Le botteghe della comunità”

E’ stato riconosciuto a livello nazionale l’impegno dell’Asl di Salerno per portare assistenza e cura alle popolazioni delle aree interne con il progetto “Le botteghe della comunità”. L’azienda sanitaria salernitana è tra quelle premiate al concorso nazionale “Aree interne, eppur si muovono”.
Cittadinanzattiva sostiene l’importanza di politiche pubbliche in grado di valorizzare la spinta innovativa di questi territori, anche grazie al rafforzamento di servizi pubblici quali la sanità, la scuola, la mobilità, che risultano essenziali per garantire un freno allo spopolamento e imprescindibili per chi decide di rimanere proprio per realizzare quella spinta.
Il direttore generale dell’ASL Salerno Gennaro Sosto ha ritirato il riconoscimento durante la cerimonia di premiazione: un momento dedicato ai progetti che, partendo dalle esigenze delle comunità locali, hanno saputo generare impatto positivo, rafforzando identità, appartenenza e sviluppo, dove “Le Botteghe della Comunità” sono state premiate come modello replicabile di sanità di prossimità, capace di avvicinare la cura ai cittadini e di rafforzare il legame tra istituzioni, territori e bisogni reali della popolazione, costruendo una rete capillare di presidi sociosanitari che servono oltre 28.000 cittadini.
