Roller fuori dal campionato, le amare riflessioni di Massimo Giudice. “Nessuna prospettiva futura”

La Roller Salerno è fuori dal campionato di Serie B di hockey su pista. Lo ha comunicato la Federazione Italiana Sport Rotellistici, motivando l’esclusione con l’indisponibilità dell’impianto di gara, presso il PalaTulimieri, chiuso per lavori.
La squadra salernitana – che nel 2004 arrivò in ChampionS – non essendoci alternative, una delle quali era il pattinodromo di Torrione, ha dovuto rinunciare a disputare il campionato. La sede di via Allende sarà abbattuta per ospitare il campo provvisorio della Salernitana, durante la riqualificazione dell’Arechi.
In diretta a Radio Alfa, le amare considerazioni di Massimo Giudice, attuale direttore generale della Roller.
Ascolta
roller fuori dal campionato
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
