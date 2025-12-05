Roller fuori dal campionato, le amare riflessioni di Massimo Giudice. “Nessuna prospettiva futura”

05/12/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
La Roller Salerno è fuori dal campionato di Serie B di hockey su pista. Lo ha comunicato la Federazione Italiana Sport Rotellistici, motivando l’esclusione con l’indisponibilità dell’impianto di gara, presso il PalaTulimieri, chiuso per lavori.

La squadra salernitana – che nel 2004 arrivò in ChampionS – non essendoci alternative, una delle quali era il pattinodromo di Torrione, ha dovuto rinunciare a disputare il campionato. La sede di via Allende sarà abbattuta per ospitare il campo provvisorio della Salernitana, durante la riqualificazione dell’Arechi.
In diretta a Radio Alfa, le amare considerazioni di Massimo Giudice, attuale direttore generale della Roller. 

