“Rofrano-New York, Andata e ritorno”, a Radio Alfa la storia di Giuseppe Viterale

“Rofrano-New York, Andata e ritorno”, a Radio Alfa oggi Giuseppe Viterale.
Nostro ospite oggi in diretta Giuseppe Viterale, originario di Rofrano ed emigrato a 28 anni negli Stati Uniti, dopo avere conseguito nel 1986 la laurea in Architettura all’Università La Sapienza di Roma.
Negli anni ’90ha intrapreso, con grande successo, la carriera di ristoratore a Manhattan. Oggi ha 67 anni ed ha pubblicato il libro “Rofrano-New York, Andata e ritorno” che ha per sottotitolo “Un viaggio tra due mondi, un solo cuore”.
Una vita di grandi incontri, come quella con Donald Trump, nel ristorante italiano Cellini, nel cuore di Manhattan che Viterale dirigeva. Trump dopo aver pranzato, si allontanò senza passare per la cassa. Il conto? 64 dollari, che il cameriere avrebbe dovuto pagare di tasca sua. Viterale quindi uscì dal locale e raggiunse Trump per consegnargli il conto. Lui si scusò con gentilezza e pagò in contanti. Oppure l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Aneddoti che Giuseppe Viterale ci ha raccontato oggi in diretta
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Viterale si racconta
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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