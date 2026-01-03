Roccapiemonte, rubato un pulmino di Villa Silvia. Il commento dell’AD De Falco

03/01/2026
Ladri senza scrupoli hanno rubato un pulmino di Villa Silvia, il centro di riabilitazione di Roccapiemonte, utilizzato per il trasporto dei pazienti disabili e che dava loro la possibilità di raggiungere la scuola di equitazione, di partecipare agli eventi esterni, la possibilità di raggiungere il mare d’estate, di sentire la messa nelle chiese dei paesi vicini.

“Ci auguriamo che chi ha rubato il pulmino non sapeva quanto fosse speciale. Rimane il fatto che il pullmino non c’è più. E ricomprarlo è difficile in questo momento” così da Villa Silvia a Roccapiemonte. 

Ne abbiamo parlato con l’amministratore delegato di Villa Silvia l’Avv. Vincenzo de Falco.

De Falco su furto
