Roccapiemonte, nuovo mezzo antincendio per la Protezione Civile

La Protezione Civile di Roccapiemonte potrà contare su un nuovo pick-up dotato di allestimento per l’antincendio boschivo.
Il Comune si è infatti aggiudicato il finanziamento previsto dal bando regionale per il potenziamento della Colonna Mobile di Protezione Civile. Il nuovo mezzo consentirà di rafforzare la capacità operativa dei volontari nelle attività di prevenzione e intervento, in particolare durante la stagione estiva, quando aumenta il rischio di incendi.
L’acquisizione rappresenta un importante investimento per la sicurezza del territorio e per il potenziamento delle dotazioni a disposizione del servizio comunale di Protezione Civile.
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