Roccapiemonte, messi in fuga due piromani. Il racconto del vice sindaco Fabbricatore

14/08/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento

Erano di nuovo pronti a dare fuoco alla montagna di Santa Maria di Loreto nel territorio comunale di Roccapiemonte, lo stesso identico posto dato alle fiamme due giorni fafiamme nei giorni scorsi, i due piromani messi in fuga grazie all’intervento dei volontari del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte allertati dal vice sindaco Fabbricatore a cui, ieri pomeriggio, erano arrivate molte segnalazioni di cittadini su strani movimenti sul monte. 

Ha raccontato quanto accaduto, il vicesindaco di Roccapiemonte e delegato alla Protezione Civile, Roberto Fabbricatore 

piromani messi in fuga
