Roccapiemonte, messi in fuga due piromani. Il racconto del vice sindaco Fabbricatore

Erano di nuovo pronti a dare fuoco alla montagna di Santa Maria di Loreto nel territorio comunale di Roccapiemonte, lo stesso identico posto dato alle fiamme due giorni fafiamme nei giorni scorsi, i due piromani messi in fuga grazie all’intervento dei volontari del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte allertati dal vice sindaco Fabbricatore a cui, ieri pomeriggio, erano arrivate molte segnalazioni di cittadini su strani movimenti sul monte.
Ha raccontato quanto accaduto, il vicesindaco di Roccapiemonte e delegato alla Protezione Civile, Roberto Fabbricatore
Ascolta
piromani messi in fuga
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.