Roccapiemonte, il 25 marzo nelle mense scolastiche un menù realizzato con prodotti dei campi confiscati alla criminalità

Nelle scuole di Roccapiemonte, il 25 marzo, arriva il menù per dire ‘No a tutte le mafie’.
Il sindaco Carmine Pagano, l’associazione Libera e l’azienda Gusto e Co. che gestisce il servizio di mensa scolastica del comune, per celebrare la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, hanno deciso che in tutti i plessi scolastici di Roccapiemonte sia somministrato un menù realizzato con l’utilizzo di prodotti “Libera Terra”, provenienti cioè da terreni confiscati alle mafie.
La ricorrenza di questa importante giornata è ufficialmente celebrata il 21 marzo, che quest’anno cade di sabato, quindi, con le scuole di Roccapiemonte chiuse. Ed è per questo che l’iniziativa è stata posticipata per consentire la partecipazione degli alunni in una giornata dove c’è il normale svolgimento del servizio di refezione scolastica.
“I ragazzi non solo potranno mangiare piatti cucinati con prodotti che giungono da terreni e campi che sono stati confiscati alle mafie in generale, ma gli insegnanti avranno l’opportunità, insieme agli addetti di Libera, di fornire notizie e informazioni su persone che, a causa della criminalità, hanno perso la vita, combattendo strenuamente, cercando di opporsi alla malavita organizzata e al metodo mafioso. Persone innocenti, cittadini che possono essere un esempio per i ragazzi e che vanno ricordati ogni giorno” ha dichiarato il sindaco di Roccapiemonte Pagano
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