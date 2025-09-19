Roccapiemonte, controlli e sanzioni per chi non differenzia i rifiuti 

Lotta al “sacchetto selvaggio” a Roccapiemonte. Sono stati infatti intensificati i controlli della Polizia Locale per verificare il corretto conferimento dei rifiuti e sono diversi i cittadini che sono stati severamente sanzionati perché non hanno effettuato una corretta differenziazione dei rifiuti.
I controlli, svolti con gli addetti del servizio di igiene urbana, proseguiranno per garantire il rispetto delle regole. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 500 euro.
“Ai cittadini chiedo più attenzione così da non incappare in sanzioni che potrebbero tranquillamente evitare. Volere bene alla propria città significa rispettare le regole”, afferma il sindaco Carmine Pagano.
