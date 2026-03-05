Roccapiemonte, carenza di medici di base, sindaco scrive all’Asl 

Anche a Roccapiemonte si vivono disagi per la carenza di medici di base, a causa del pensionamento di alcuni medici e di altri imminenti.
Il sindaco Carmine Pagano ha quindi deciso di inviare una lettera al Distretto Sanitario 60 – Asl Salerno, con la richiesta urgente di inserire nei quadri operativi della sanità territoriale di base per i cittadini di Roccapiemonte nuove figure per ricoprire il ruolo di medico di base.
Nella lettera Pagano evidenzia i disagi che stanno vivendo gli utenti di Roccapiemonte che si ritrovano senza il medico di base, auspicando che oltre agli stimati medici attualmente in attività si possano aggiungere nel più breve tempo possibile altri medici a disposizione.
