Roccadaspide, tre giorni all’insegna della castagna dal 31 ottobre al 2 novembre. L’intervista al sindaco Iuliano

Attesa a Roccadaspide per la “Festa della Castagna”.
L’evento, che unisce enogastronomia, musica e artigianato, si svolgerà nel centro storico e in Piazza XX Settembre da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre.
L’apertura del percorso enogastronomico è fissata per le 19:00 del 31 ottobre, mentre il 1° e 2 novembre gli stand saranno aperti anche a pranzo.
Il programma inizierà il 31 ottobre alle ore 18:00 presso il Castello Filomarino con il convegno intitolato “Il ciclo di produzione e la commercializzazione dei prodotti castanicoli nell’epoca dell’e-commerce, il valore del tempo lento”, che vedrà la partecipazione di esperti del settore. La serata proseguirà in Piazza XX Settembre alle 20:30 con lo spettacolo musicale di Michele Ricciardi “Viaggio nel tempo”, seguito alle 22:30 dalla band “Bukowsky Wine Club”. Il 1° novembre, dopo l’apertura a pranzo degli stand, la serata prevede alle 20:30 la musica dei “Rittantico” e, a seguire, quella dei “Poterico”. La giornata conclusiva del 2 novembre inizierà alle 11:00 in Piazza XX Settembre con una sfilata di auto d’epoca. Alle 20:30 si terrà lo spettacolo delle “Ninfe della Tammorra”. Per l’intera durata della manifestazione, i visitatori potranno accedere al Castello Filomarino. Sarà inoltre disponibile un’area camper e verranno offerte degustazioni gratuite di caldarroste.
L’evento è organizzato dal Comune di Roccadaspide insieme al Forum Giovani Roccadaspide, all’associazione “Eventi dell’Aspide”, all’associazione “Tu sei favola APS” e con il supporto del Consorzio di Tutela del Marrone IGP.
