Roby Facchinetti a Roscigno Vecchia su iniziativa di Banca Monte Pruno. Omaggio alla magia di un grande artista

Nel cuore incantato di Roscigno Vecchia, dove la storia si fa atmosfera e ogni vicolo respira autenticità, l’8 agosto vivremo un evento straordinario, unico nel suo genere: “Serata d’Onore con Roby Facchinetti”.
Artista, compositore, voce storica dei Pooh, Roby Facchinetti è molto più che un’icona della musica italiana: è un simbolo di passione, poesia e impegno umano. In questa occasione speciale, Roby non sarà solo musicista, ma anche uomo tra le persone, ospite d’eccezione di un momento di incontro, riflessione e bellezza condivisa.
L’evento è promosso dalla Fondazione Banca Monte Pruno con Dlivemedia, per un progetto che si fa portavoce di valori universali come l’unità, l’empatia e la cultura del bene comune. E quale luogo migliore di Roscigno Vecchia, borgo simbolo di memoria e rinascita, per celebrare l’incontro tra arte, umanità e territorio?
Roscigno Vecchia non è solo uno spazio fisico, ma una dimensione emotiva. Ogni angolo, ogni muro, ogni dettaglio racconta il tempo, l’identità, il legame con la terra e con le generazioni che l’hanno abitata. In questo scenario carico di suggestioni, la musica di Roby Facchinetti si intreccerà con l’anima del borgo in un connubio di emozioni autentiche.
Un’occasione per rendere omaggio non solo a una carriera luminosa, ma a una visione del mondo che guarda all’altro con rispetto e armonia.
