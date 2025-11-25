Roberto Fico vince con 60,63%, Cirielli si ferma al 35,72%. Le prime dichiarazioni

Alle elezioni regionali in Campania trionfa Roberto Fico con il 60,63% dei consensi. L’ex presidente della Camera, alla guida del campolargo, batte il diretto avversario viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli che raggiunge il 35,72% delle preferenze. Dunque Fico succede a Vincenzo De Luca, che per settimane aveva attaccato lo stesso Fico e il ‘suo’ Pd dopo il no al terzo mandato. Appena il vantaggio appare subito incolmabile a Napoli arrivano per festeggiare la vittoria, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Magi ed Enzo Maraio, tutti insieme nella sede del comitato elettorale di Fico, alla periferia Est di Napoli.
“Questa coalizione oggi batte il governo Meloni”, tuona Fico dal palco, sottolineando che dalla Campania e dalla Puglia viene ribadito il no all’autonomia differenziata. “Agli insulti del centrodestra rispondiamo con i programmi”, aggiunge l’esponente del M5s, assicurando l’impegno personale e della coalizione per combattere l’astensionismo, che resta di gran lunga il primo partito, con il 56% dei non votanti.
Prima della fine dello spoglio Edmondo Cirielli ammette la sconfitta, augura buon lavoro a Fico, ma fa notare che, “rispetto alle precedenti Regionali, abbiamo sostanzialmente raddoppiato il risultato. I risultati di tutti i partiti del centrodestra sono migliori rispetto alle ultime elezioni regionali in Campania”. Poi Cirielli aggiunge: “Il risultato è che sono mancati i voti di opinione, noi già stiamo riscontrando che non ci sono voti tendenzialmente alle liste senza voti ai candidati. La mancanza di voti di preferenza alle liste, soprattutto quelle più forti, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Pd, dimostra che c’è un voto molto alle persone e un voto anche espresso dalle amministrazioni”.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.