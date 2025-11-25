Roberto Fico batte Edmondo Cirielli. Analisi del voto con il senatore Iannone di FdI

Roberto Fico con il 60,63% batte Edmondo Cirielli con il 35,72% e guiderà la Campania.
I cittadini hanno scelto Roberto Fico, candidato del centrosinistra, come nuovo presidente: sarà lui a raccogliere il testimone da Vincenzo De Luca. Ecco percentuali e voti in numero assoluto per ciascuno dei candidati.
Roberto Fico (centrosinistra): 60,63% – 1.286.188 voti
Edmondo Cirielli (centrodestra): 35,72% – 757.836 voti
Giuliano Granato (Campania Popolare): 2,03% – 43.055 voti
Nicola Campanile (Per): 0,95% – 20.235 voti
Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi) – 10.497 voti
Carlo Arnese: 3.663 voti.
La ripartizione dei seggi in consiglio regionale, per un totale di 51 posti da assegnare: 32 andranno al centrosinistra, 17 al centrodestra, cui vanno aggiunti quelli che spettano al presidente eletto, Roberto Fico, e al candidato presidente dell’opposizione, Edmondo Cirielli. Le liste collegate agli altri candidati presidente, Campania Popolare, Per, Dimensione Bandecchi e Forza del Popolo, non hanno superato la soglia di sbarramento. Al Partito Democratico – 10 seggi; al Movimento 5 stelle – 5 seggi; A testa alta – 4 seggi; Avanti Campania – 3 seggi; Casa riformista – 3 seggi; Roberto Fico Presidente – 3 seggi; Alleanza Verdi e Sinistra – 2 seggi; Mastella Noi di Centro Noi Sud – 2 seggi. Per il Centrodestra, a Fratelli d’Italia – 6 seggi; Forza Italia – 6 seggi; Lega – 3 seggi; Cirielli Presidente – 2 seggi.
Per la provincia di Salerno, cinque consiglieri eletti nel centrosinistra di Roberto Fico, quattro nel centrodestra di Edmondo Cirielli. L’analisi del voto del Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di FdI in Campania.
Iannone su elezioni
