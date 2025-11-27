Roberto Celano il più votato del centrodestra a Salerno, eletto con FI. Riflessioni e ringraziamenti

E’ il più votato di Forza Italia in provincia di Salerno e del centrodestra nella città di Salerno, Roberto Celano, eletto consigliere regionale della Campania con 8.650 preferenze. Il suo partito in provincia di Salerno ha ottenuto il 9,26% dei consensi ed è la seconda forza del centrodestra dopo Fratelli d’Italia che è al 14,37%. A livello regionale è al 10,72%. Forza Italia è la terza forza in assoluto anche in Campania, mentre il primo partito è il Pd con consensi al 19,68%.
“Un risultato che non è solo mio, ma frutto dell’entusiasmo, della passione e del lavoro di tanti amici, simpatizzanti, dirigenti di partito e amministratori che mi hanno accompagnato in questo percorso. A ciascuno di voi va la mia più sincera gratitudine”. Così il neo consigliere regionale di FI, Roberto Celano, che questa mattina è stato nostro ospite in diretta.
