Rivolta dei Tir. Tra blocchi autonomi e allarme carburanti esauriti, la riflessione del Cav. Domenico De Rosa, Ceo Smet Logistics.

Il caro carburanti ha fatto scattare la rivolta dei tir: gli autotrasportatori stanno minacciando di fermare il Paese mentre il l governo ha deciso di convocare un tavolo di confronto per il 27 ottobre presso il ministero dei Trasporti.
Blocchi autonomi sono già scattati in alcune regioni del Sud. Dopo le iniziative in Puglia, altre manifestazioni sono cominciate su iniziativa di comitati e gruppi autonomi anche in Campania.
Intanto cresce l’allarme in alcune regioni nelle quali si stanno esaurendo i carburanti in diverse stazioni di servizio con lunghe code.
Abbiamo fatto una riflessione sull’attuale situazione, con il Cav. Domenico De Rosa, Ceo della Smet Logistics.
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de rosa
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