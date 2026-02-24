Riunione tra Regione e comuni costieri sull’utilizzo del demanio marittimo

Ieri a Napoli si è tenuta una riunione tra la Regione Campania e i sindaci dei 60 comuni costieri della regione per la realizzazione dei PAD regionali (Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo).
Presente, tra gli altri, l’assessore al turismo, alla transizione digitale e alla promozione del territorio, Enzo Maraio: “continua la linea del dialogo con i Sindaci, in sintonia alle indicazioni del Presidente Fico, per costruire opportunità per le amministrazioni e assicurare diritti ai cittadini – ha affermato.
Nel contesto del turismo balneare, per la realizzazione dei PAD regionali, abbiamo avviato un incontro costruttivo con i sindaci delle fasce costiere campane. Come Regione abbiamo chiesto di assicurare una quota del 30% per le spiagge libere e di coordinare attività comuni per garantire una gestione trasparente. L’obiettivo è coniugare sviluppo economico, tutela ambientale e piena fruibilità pubblica delle coste”.
“Il confronto proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo anche gli operatori turistici” ha affermato, intervenendo in diretta a Radio Alfa.
